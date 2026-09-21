"Флэш" советует бежать из ТЦ во время тревог: эксперт объяснил причину

Удар по ТЦ в Днепре

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Украинцы стали сознательнее относиться к собственной безопасности и быстрее покидать торговые центры и крупные магазины во время объявления воздушных тревог.

Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий и советник президента Сергей Флеш Бескрестнов в Facebook.

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По его словам, положительные изменения в поведении посетителей заметны уже сейчас, что свидетельствует об эффективности призывов не пренебрегать правилами безопасности.

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«Вижу, с какой скоростью люди покидают сейчас торговые центры и крупные магазины во время тревог, и радуюсь, что меня услышали», — отметил эксперт.

В то же время Флэш рассказал, что его призывы к эвакуации вызывают недовольство среди представителей бизнеса. Только месяц назад один из руководителей крупной розничной сети высказал ему претензии по снижению финансовых показателей.

«Буквально месяц назад мне звонил директор одной из розничных торговых сетей с укоризной: из-за ваших советов покидать магазины во время тревог у нас падает оборот…», — сказал Бескрестнов.

Несмотря на давление со стороны торговых сетей, военный эксперт отмечает, что жизнь и здоровье граждан являются абсолютным приоритетом, и призвал украинцев продолжать соблюдать меры безопасности и беречь себя.

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Россия атакует ТЦ в мирных городах — последние новости

Напомним, Россия все чаще бьет по ТЦ в больших городах. Так, вечером 19 сентября, враг атаковал Днепр: ударил по торговому центру. Произошел пожар.

В ночь на 21 сентября, РФ атаковала Запорожье: горели торговый центр и многоэтажки, есть раненый.

Враг действует по своей привычной тактике — бьет по бизнесу и предприятиям.

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