В Урюпинске мужчина серёз ночи забросал здание военного комиссариата бутылками с коктейлем Молотова.

Видео выложили в Сети.

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В Урюпинске Волгоградской области 35-летний мужчина подогнал свою "четверку" к зданию призывной комиссии и стал бросать коктейли Молотова.

Отмечается, что поджигателя вычислили и задержали, но, возможно, этот смелый мужчина спас от "могилизации" кого-то из местных жителей. Выгореть успело 100 кв. метров помещения.

Свой поступок мужчина объяснил знаком протеста против мобилизации.

Напомним, что после объявления о так называемой частичной мобилизации, Путин "подогнув хвост" сбежал из Москвы и находится в своей резиденции на Валдае.