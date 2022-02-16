Флешмобы, автопробеги, инсталляции и коллективное исполнение Гимна: как украинцы празднуют День единения (фото, видео)

Украинцы по всей стране демонстрируют единение, вопреки многочисленным устрашениям великой войной.
Сегодня в Украине впервые празднует День единения – праздник, инициированный президентом Владимиром Зеленским два дня назад. Украинцы по всей стране демонстрируют единение, вопреки многочисленным устрашениям великой войной.
В честь Дня единения во многих городах жители вышли на улицы с государственными флагами. ТСН.ua собрал, как проходит праздник в регионах Украины.
Киев
В Киеве на НСК "Олимпийский" ко Дню единения развернули самый большой в городе украинский флаг длиной 200 метров.
Черновцы
В Черновцах, сообщает "Погляд", представители ОГА, областного совета и силовых структур торжественно подняли самый высокий в Черновицкой области флаг на улице Воробкевича. Также военный оркестр сыграл Государственный гимн.
Мероприятия прошли и на центральных площадях города. Соборной площадью прошло шествие с большим флагом Украины. На Центральной площади Черновцов проходит акция "Обнимись Украина!".
Луцк
В Луцке на Киевской площади состоялось развертывание 200-метрового флага Украины, сообщает "Конкурент". Таким образом, Волынь присоединилась к Всеукраинскому празднованию Дня единения, объявленному президентом Украины Владимиром Зеленским.
На мероприятие собралось несколько сотен человек.
Одесса
В Одессе состоялось торжественное поднятие флага Украины у аэропорта. На 14:00 запланирован патриотический марш "За сохранение суверенитета Украины", а затем на потемкинской лестнице развернут большой флаг Украины.
Житомир
В Житомире торжественно подняли государственный флаг Украины по случаю празднования Дня единения украинцев. Мероприятие собрало несколько сот жителей города.
Харьков
В Харькове подняли Государственный флаг на флагштоке, а также хор "Схід Opera" исполнил гимн Украины.
Мелитополь
Жители Мелитополя Запорожской области не остались в стороне от нового праздника Дня единения. Его отметили автопробегом. Он стартовал от площади Победы, затем его участники отправились по проспекту в южный круг. Финишировали также на площади Победы.
Черкассы
В Черкассах спасатели поддержали патриотический флешмоб президента UAвместе.
"Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться! Слава Украине!", — говорят в ГСЧС.
Кроме того, в этот день на домах и постройках во всех населенных пунктах Черкасс и области подняли Государственный флаг Украины и исполнили Государственный Гимн Украины.
В Виннице представители власти, студенты, чиновники, военные, правоохранители, председатели общин Винниччины и рядовые винничане на Замковой горе приняли участие в торжественном поднятии Государственного флага Украины. Вместе пели Гимн и молились о мире в Украине.
Львов
Во Львове прошли торжественные мероприятия по случаю Дня единения. У здания Львовской ОГА во время исполнения гимна Украины торжественно подняли Государственный флаг. В мероприятии приняли участие администрация города и области, правоохранители, чиновники и небезразличные жители города.
В Стрые Львовской области стартовал "Автопробег единства", предусматривающий единение Львовской и Донецкой области самой длинной дорогой Украины М-30.
Днепр
В Днепре День единения отметили торжественным поднятием 14 флагов Украины перед зданием горсовета. Фасады областного и городского советов, автомобили и автобусы украсили желто-синими флагами.
Ожидается, что 16 февраля, что световая арт-инсталляция Dnipro Light Flowers превратится в самый большой флаг в мире.
Напомним, что украинские военные во главе с командующим Объединенных сил Александром Павлюком поздравили украинцев с Днем единства. Они подчеркнули, что именно единство – основная сила Украины.
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