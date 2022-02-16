Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Флешмобы, автопробеги, инсталляции и коллективное исполнение Гимна: как украинцы празднуют День единения (фото, видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Флешмобы, автопробеги, инсталляции и коллективное исполнение Гимна: как украинцы празднуют День единения (фото, видео)

Фото: Львовский городской совет

Украинцы по всей стране демонстрируют единение, вопреки многочисленным устрашениям великой войной.

Сегодня в Украине впервые празднует День единения – праздник, инициированный президентом Владимиром Зеленским два дня назад. Украинцы по всей стране демонстрируют единение, вопреки многочисленным устрашениям великой войной.

В честь Дня единения во многих городах жители вышли на улицы с государственными флагами. ТСН.ua собрал, как проходит праздник в регионах Украины.

Киев

В Киеве на НСК "Олимпийский" ко Дню единения развернули самый большой в городе украинский флаг длиной 200 метров.

Также школьники и все желающие горожане выстроились на проспекте Бажана с флагами Украины. Проезжающие мимо водители поддерживают участников мероприятия.
©

Черновцы

В Черновцах, сообщает "Погляд", представители ОГА, областного совета и силовых структур торжественно подняли самый высокий в Черновицкой области флаг на улице Воробкевича. Также военный оркестр сыграл Государственный гимн.

Мероприятия прошли и на центральных площадях города. Соборной площадью прошло шествие с большим флагом Украины. На Центральной площади Черновцов проходит акция "Обнимись Украина!".

©

Луцк

В Луцке на Киевской площади состоялось развертывание 200-метрового флага Украины, сообщает "Конкурент". Таким образом, Волынь присоединилась к Всеукраинскому празднованию Дня единения, объявленному президентом Украины Владимиром Зеленским.

На мероприятие собралось несколько сотен человек.

Одесса

В Одессе состоялось торжественное поднятие флага Украины у аэропорта. На 14:00 запланирован патриотический марш "За сохранение суверенитета Украины", а затем на потемкинской лестнице развернут большой флаг Украины.

Житомир

В Житомире торжественно подняли государственный флаг Украины по случаю празднования Дня единения украинцев. Мероприятие собрало несколько сот жителей города.

Харьков

В Харькове подняли Государственный флаг на флагштоке, а также хор "Схід Opera" исполнил гимн Украины.

Мелитополь

Жители Мелитополя Запорожской области не остались в стороне от нового праздника Дня единения. Его отметили автопробегом. Он стартовал от площади Победы, затем его участники отправились по проспекту в южный круг. Финишировали также на площади Победы.

Черкассы

В Черкассах спасатели поддержали патриотический флешмоб президента UAвместе.

"Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться! Слава Украине!", — говорят в ГСЧС.

Кроме того, в этот день на домах и постройках во всех населенных пунктах Черкасс и области подняли Государственный флаг Украины и исполнили Государственный Гимн Украины.

 

Винница

В Виннице представители власти, студенты, чиновники, военные, правоохранители, председатели общин Винниччины и рядовые винничане на Замковой горе приняли участие в торжественном поднятии Государственного флага Украины. Вместе пели Гимн и молились о мире в Украине.

Львов

Во Львове прошли торжественные мероприятия по случаю Дня единения. У здания Львовской ОГА во время исполнения гимна Украины торжественно подняли Государственный флаг. В мероприятии приняли участие администрация города и области, правоохранители, чиновники и небезразличные жители города.

В Стрые Львовской области стартовал "Автопробег единства", предусматривающий единение Львовской и Донецкой области самой длинной дорогой Украины М-30.

Днепр

В Днепре День единения отметили торжественным поднятием 14 флагов Украины перед зданием горсовета. Фасады областного и городского советов, автомобили и автобусы украсили желто-синими флагами.

©

Ожидается, что 16 февраля, что световая арт-инсталляция Dnipro Light Flowers превратится в самый большой флаг в мире.

Напомним, что украинские военные во главе с командующим Объединенных сил Александром Павлюком поздравили украинцев с Днем единства. Они подчеркнули, что именно единство – основная сила Украины.

Читайте также:

Следующая публикация