Флешмобы, автопробеги, инсталляции и коллективное исполнение Гимна: как украинцы празднуют День единения (фото, видео)

Флешмобы, автопробеги, инсталляции и коллективное исполнение Гимна: как украинцы празднуют День единения (фото, видео)

Украинцы по всей стране демонстрируют единение, вопреки многочисленным устрашениям великой войной.

Сегодня в Украине впервые празднует День единения – праздник, инициированный президентом Владимиром Зеленским два дня назад. Украинцы по всей стране демонстрируют единение, вопреки многочисленным устрашениям великой войной.

В честь Дня единения во многих городах жители вышли на улицы с государственными флагами. ТСН.ua собрал, как проходит праздник в регионах Украины.

Киев

В Киеве на НСК "Олимпийский" ко Дню единения развернули самый большой в городе украинский флаг длиной 200 метров.

Также школьники и все желающие горожане выстроились на проспекте Бажана с флагами Украины. Проезжающие мимо водители поддерживают участников мероприятия.

Черновцы

В Черновцах, сообщает "Погляд", представители ОГА, областного совета и силовых структур торжественно подняли самый высокий в Черновицкой области флаг на улице Воробкевича. Также военный оркестр сыграл Государственный гимн.

Мероприятия прошли и на центральных площадях города. Соборной площадью прошло шествие с большим флагом Украины. На Центральной площади Черновцов проходит акция "Обнимись Украина!".

Луцк

В Луцке на Киевской площади состоялось развертывание 200-метрового флага Украины, сообщает "Конкурент". Таким образом, Волынь присоединилась к Всеукраинскому празднованию Дня единения, объявленному президентом Украины Владимиром Зеленским.

На мероприятие собралось несколько сотен человек.

Одесса

В Одессе состоялось торжественное поднятие флага Украины у аэропорта. На 14:00 запланирован патриотический марш "За сохранение суверенитета Украины", а затем на потемкинской лестнице развернут большой флаг Украины.

Житомир

В Житомире торжественно подняли государственный флаг Украины по случаю празднования Дня единения украинцев. Мероприятие собрало несколько сот жителей города.

Харьков

В Харькове подняли Государственный флаг на флагштоке, а также хор "Схід Opera" исполнил гимн Украины.

Мелитополь

Жители Мелитополя Запорожской области не остались в стороне от нового праздника Дня единения. Его отметили автопробегом. Он стартовал от площади Победы, затем его участники отправились по проспекту в южный круг. Финишировали также на площади Победы.

Черкассы

В Черкассах спасатели поддержали патриотический флешмоб президента UAвместе.

"Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться! Слава Украине!", — говорят в ГСЧС.

Кроме того, в этот день на домах и постройках во всех населенных пунктах Черкасс и области подняли Государственный флаг Украины и исполнили Государственный Гимн Украины.