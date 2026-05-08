Флот Кремля под прицелом: ВСУ изменили правила игры в Черном, Азовском и Каспийском морях

На сегодняшний день корабли Кремля потеряли возможность безопасно находиться в любой акватории вблизи украинских границ. Черное и Азовское моря давно перестали быть внутренними озерами РФ, а теперь опасность досталась и Каспийскому морю. Участившиеся атаки на российские суда, обеспечивающие логистику войны, заставляют флот Москвы к позорному отступлению.

Об этом пишет польское издание Onet Wiadomości.

Удар на расстоянии 1000 км: где флот РФ потерял иммунитет

Атакуя российский военный корабль на расстоянии более 1000 км от линии боевого столкновения Украина продемонстрировала новую реальность: российская флотилия нигде не может чувствовать себя в безопасности. Теперь даже отдаленные порты, ранее считавшиеся глубоким тылом, находятся в зоне досягаемости украинских средств поражения.

Корвет класса «Каракурт»: опасный носитель «Калибров»

Особое внимание разведки и сил обороны привлекают корветы класса «Каракурт» — новейшие суда в арсенале Москвы, введенные в эксплуатацию только в 2018 году. При длине 67 метров этот корабль предназначен для операций в прибрежной зоне, имеет автономность до 15 суток и дальность плавания около 4500 км.

Несмотря на относительно скромные габариты, корветы этого класса представляют серьезную угрозу, поскольку являются носителями тяжелого вооружения:

Пусковые установки для крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых «Оникс».

Артиллерийские установки калибра 76,2 или 100 мм.

Зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Панцирь».

Украина диктует условия на море

Постоянное давление со стороны Украины заставляет российское командование прятать свои ценные единицы флота. Однако, как показывает практика последних операций, ни одна система ПВО или удаленность от порта базирования не гарантирует уцелевость кораблей, вовлеченных в агрессию против Украины. Бывшее «морское могущество» России постепенно превращается в цели для украинских дронов и ракет.

Напомним, бойцы «Альфы» СБУ провели комплексную операцию на временно оккупированной территории Крыма, во время которой поражены сразу три военных корабля Черноморского флота России.

