ФЛП будут платить повышенные налоги с 1 января 2025 года: подписан закон

Именно этот законопроект регулирует нормы выплаты налогов после их исторического повышения.

ФЛП будут платить повышенные налоги с 1 января 2025 года. Законопроект № 9319 подписал президент Украины – Владимир Зеленский

Об этом говорится на официальном вебпортале парламента Украины.

Законопроект разрабатывали, чтобы упростить налогообложение резидентов "Дия Сити" и их специалистов.

Как разъяснил председатель комитета Даниил Гетманцев, до второго чтения доработали следующие нормы:

отмена налогообложения задним числом;

для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025;

для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года);

предусмотрено предоставление льгот по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом;

предусмотрена отмена военного сбора для е-резидентов;

возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.

Напомним, Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9319 о налогообложении вознаграждений за гиг-контракты резидентов "Дія.City".

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