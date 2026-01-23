ФЛПы могут получить от государства до 15 тысяч гривен: Свириденко рассказала детали

Деньги / © Фото из открытых источников

В Украине запускается программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса для обеспечения энергонезависимости.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто имеет право на выплаты

«ФЛП 2–3 групп, работающих в социально важных сферах — заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн», — отметила Юлия Свириденко.

Также добавила, что размер финансовой помощи зависит от количества наемных работников. Обязательным условием получения средств является наличие в штате по меньшей мере одного работника.

Механизм получения и использования средств

Подача заявки на получение помощи осуществляется через портал «Дия». После верификации заявки банками-партнерами Государственная служба занятости перечисляет денежные средства получателю. Полученную выплату предприниматели могут потратить на:

приобретение и ремонт энергооборудования;

горючее для генераторов;

оплату услуг электроэнергии.

Напомним, энергетикам и работникам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после российских атак, выплатят по 20 тысяч гривен доплаты с января по март.

