ФЛПы могут получить от государства до 15 тысяч гривен: Свириденко рассказала детали
Премьер-министр анонсировала единовременную финансовую помощь для малого и среднего бизнеса.
В Украине запускается программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса для обеспечения энергонезависимости.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кто имеет право на выплаты
«ФЛП 2–3 групп, работающих в социально важных сферах — заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн», — отметила Юлия Свириденко.
Также добавила, что размер финансовой помощи зависит от количества наемных работников. Обязательным условием получения средств является наличие в штате по меньшей мере одного работника.
Механизм получения и использования средств
Подача заявки на получение помощи осуществляется через портал «Дия». После верификации заявки банками-партнерами Государственная служба занятости перечисляет денежные средства получателю. Полученную выплату предприниматели могут потратить на:
приобретение и ремонт энергооборудования;
горючее для генераторов;
оплату услуг электроэнергии.
Напомним, энергетикам и работникам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после российских атак, выплатят по 20 тысяч гривен доплаты с января по март.
