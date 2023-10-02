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Фокси обмен: компенсируйте 99% стоимости новых гаджетов и получайте дополнительные 5 000 грн на Apple Iphone 15 Новости компаний

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Фокси обмен: компенсируйте 99% стоимости новых гаджетов и получайте дополнительные 5 000 грн на Apple Iphone 15

Клиенты сети могут компенсировать до 99% стоимости новых товаров за счет старых смартфонов и планшетов в любом из 119 магазинов.

В сентябре Фокстрот, самый большой омниканальный ритейлер электроники и бытовой техники, запускает сервис Фокси Обмен в 67 населенных пунктах Украины. Услуга позволяет клиентам сдать свой старый смартфон или планшет и использовать их стоимость на покупку любого товара из ассортимента магазина.

В честь 29-летия компании и старта продаж Apple iPhone 15 в Украине, в период с 29 сентября по 1 октября покупатели могут воспользоваться специальным предложением и получить дополнительные 5 000 гривен к оценочной стоимости старого устройства на покупку последних новинок Apple.

С пользоваться сервисом можно просто и быстро следующим образом:

  • принести старое устройство в ближайший магазин Фокстрота;
  • подождать до 10 минут, пока консультант производит бесплатную автоматизированную оценку гаджета;
  • от стоимости покупки вычесть определенную диагностикой сумму и доплатить разницу картой или наличными деньгами.

Количество устройств, которые можно сдать по программе Фокси Обмен, не ограничено, а сумма компенсации может достигать до 99% стоимости нового девайса.

Оценочная стоимость зависит от актуальности модели и состояния гаджета, наличия следов эксплуатации и оригинальной коробки и аксессуаров. Требования к устройству достаточно просты, он имеет:

  • включаться,
  • подключаться к интернету,
  • не быть заблокированным или привязанным к аккаунтам,
  • без признаков повреждения жидкостью и выломанных разъемов,
  • состояние дисплея должно разрешать провести его диагностику.

Узнать полный список участвующих в программе моделей, а также самостоятельно рассчитать предварительную оценочную стоимость можно с помощью онлайн-калькулятора.

«Фокси Обмен является важной составляющей целостного клиентского опыта. Программа позволяет решить сразу две проблемы: сделать новую технику более доступной для пользователей и продлить жизненный цикл старых гаджетов, тем самым снизив влияние на окружающую среду», – говорит Руслан Дорошенко, руководитель программы обмена.

Услуга стала доступна благодаря партнерству с международным Trade-in провайдером Breezy. Все полученные в рамках программы гаджеты будут восстановлены в соответствии с международными требованиями и возвращены на рынок.

Напомним, бренд Фокстрот имеет аудиторию лояльных клиентов более 13,5 млн., насчитывает 119 современных магазинов в 67 областных и районных центрах Украины и обслуживает более 3,2 млн. посетителей foxtrot.ua ежемесячно.

Дата публикации
Просмотры
426
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