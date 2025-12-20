"Фокус войны сместился в сторону Одесщины": Кулеба назвал главную цель российских ударов

ен Украины, пытаясь уничтожить логистические цепочки и энергетику региона. Вицепремьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба

Одесская область стала одной из приоритетных целей для вражеских обстрелов . Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время встречи с журналистами.

По его словам, россияне избивают не только по портам, но и по всей сопутствующей инфраструктуре.

Куда целит враг

Чиновник отметил, что удары распределяются примерно поровну между логистикой и энергетическими объектами.

«Я могу вам сказать, что вообще то, что мы видим, бьют по логистике. Логистика — это ведь не только порты, это и наша железная дорога. Бьют по энергетике, сознательно уничтожая наш энергетический потенциал в регионе», - подчеркнул Кулеба.

Остановится ли экспорт

Несмотря на интенсивность атак Украина продолжает вывозить продукцию. Вице-премьер заверил, что по состоянию на данный момент «зерновой коридор» работает.

«Что касается нашего экспортного потенциала, на сегодняшний день угроз нет. Есть, скажем так, достаточно серьезные риски того, что будут продолжаться и усиливаться и наращиваться эти обстрелы», — предупредил чиновник.

Он добавил, что правительство находится в постоянной координации с военными, чтобы наращивать защиту объектов инфраструктуры.

Почему именно Одесщина

По мнению Алексея Кулебы, смещение «фокуса войны» в сторону юга имеет четкую экономическую подоплеку. Кремль пытается обескровить украинский бюджет.

«Одесса, Одесская область – это весомый вклад в экономику и потенциал нашей страны. С чем это связано, я думаю, что вы понимаете: это связано с тем, что они хотят сорвать наш зерновой коридор, они хотят взорвать нашу экономику», — подытожил вице-премьер.

Напомним, Одесщина находится под беспрецедентным давлением : только за последнюю неделю зафиксировано более 500 обстрелов с применением разных видов вооружения. По информации Алексея Кулебы, Мост на Одесщине получил более 20 ударов в сутки.