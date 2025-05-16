Фонд Андрея Матюхи поддержал хирургов «Охматдета»: операции с новой системой

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Оборудование предназначено для работы в неотложной хирургии. Его передача состоялась при участии благотворительных организаций — Фонда Андрея Матюхи и Good Donations . Стоимость системы составила 2,22 млн грн.

С момента ее установки врачи уже провели более 60 сложных оперативных вмешательств. Об этом сообщил заведующий отделением неотложной хирургии Роман Жежера. По его словам, среди пациентов — дети с онкологическими заболеваниями, врожденными пороками развития и минно-взрывными травмами.

Отделение ургентной хирургии «Охматдета» работает круглосуточно и без выходных, оказывая медицинскую помощь детям из всех регионов Украины. Ежегодно здесь проводят более 300 оперативных вмешательств с использованием этой современной ретракторной системы.

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Система Thompson позволяет хирургу иметь свободные руки и обеспечивает четкий обзор операционного поля. Это дает возможность работать точнее, а сама процедура становится безопаснее. Как отмечают в больнице, это особенно важно в случаях детской хирургии, которая требует максимальной точности.

Конструктивные преимущества хирургической системы

Ретракторная система Thompson используется в нескольких направлениях:

абдоминальная хирургия;

торакальная хирургия;

нейрохирургия;

ортопедическая хирургия;

онкохирургия.

Конструкция системы помогает сократить время проведения операций. Снижается нагрузка на хирурга и уменьшается риск повреждения тканей. Это особенно актуально при работе с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии или нуждающимися в срочном вмешательстве.

По словам врачей, техническое оснащение такого уровня напрямую влияет на качество лечения. Технические характеристики системы Thompson позволяют выполнять задачи с высоким уровнем точности и минимальной травматичностью.

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Передача оборудования, инициированная Андреем Матюхой , стала примером целевой поддержки. Оборудование сразу начали использовать в работе отделения. Применение этой системы стало стандартной практикой в работе хирургов больницы.

Другие проекты

В мае 2025 года при участии фонда состоялось открытие международной арт-инсталляции ORIGAMI for UKRAINE.

Также была предоставлена финансовая помощь — 1 млн грн — на поддержку семей погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Поддержка касалась семей, потерявших детей в результате обстрела.