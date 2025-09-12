Фонд Андрея Матюхи поддержал инновационный сервис для протезирования «Є - ПРОТЕЗ»

Реклама

В Украине заработал цифровой хаб «Є - ПРОТЕЗ» — ресурс, который меняет подход к реабилитации людей после ампутаций. Это пространство, где собрано все необходимое: от информации о современных протезах до адресов фондов, готовых оказать помощь.

Идея возникла еще в 2024 году, когда команда запустила тестовый лендинг и Telegram-бота. Уже тогда стало ясно, что спрос на такие решения огромен. Сегодня «Є - ПРОТЕЗ» готовится к следующему шагу — созданию приложения с интеграцией в государственные сервисы и удобными дорожными картами для пользователей.

Платформа уже работает в формате онлайн-базы знаний. Она предлагает консультации врачей, методики реабилитации и юридические советы. Главная цель организаторов — создать понятный и безопасный путь от ампутации до установки протеза. В ближайших планах — охватить около 5 тысяч человек и помочь как минимум половине из них пройти весь процесс.

Как Фонд Андрея Матюхи помогает развивать «Є - ПРОТЕЗ»

Фонд Андрея Матюхи стал благотворителем проекта. Благодаря поддержке команда расширяет функционал, а чат-бот скоро будет работать на базе искусственного интеллекта. Это сделает общение с сервисом более естественным и удобным. Распространение чат-бота «Є - ПРОТЕЗ» и информационную поддержку проекта обеспечивает Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Организация отвечает за расширение партнерской сети, коммуникацию с общинами и привлечение пользователей платформы.

«Мы стремимся к тому, чтобы люди после ампутаций обрели уверенность в будущем. “Є - ПРОТЕЗ” — это инструмент, который поможет тысячам украинцев снова почувствовать свободу движения», — подчеркнул Андрей Матюха.

Хаб — не единственная инициатива, которую поддерживает фонд. Организация содействовала передаче хирургического оборудования для «Охматдета», а также помогает в реабилитации военных.