Фонд Андрея Матюхи поддержал проект по домедицинской помощи для украинских энергетиков

В Киеве и области стартовала программа «Защита ремонтников Укренерго» от FAST: Первая помощь и спецподготовка. Первыми её прошли 34 энергетика. В течение дня они обучались действиям, которые спасают жизнь в критических ситуациях.

Участники тренинга отработали технику наложения турникетов, остановку сильных кровотечений, тампонирование ранений. Отдельное внимание уделили сердечно-лёгочной реанимации и проверке состояния сознания. По завершении все получили сертификаты, подтверждающие готовность действовать в случае опасности.

Инициатива реализована при поддержке Фонда Андрея Матюхи. В планах провести 75 подобных сессий для ремонтных бригад и технического персонала НЭК «Укренерго». К концу программы знания должны получить около 1500 энергетиков.

Новое направление в работе Фонда Андрея Матюхи

Необходимость обучения продиктована обстоятельствами. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 30 массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Повреждено свыше 63 тысяч объектов. Погибли не менее 160 работников, из которых 13 потеряли жизнь прямо на рабочем месте. Ещё более 300 получили серьёзные ранения.

«Энергетики делают своё дело в условиях постоянного риска. Они первыми выходят на восстановление после атак. Наш курс помогает им быть готовыми спасти жизнь коллег в самый критический момент», – подчеркнул Андрей Матюха.

Фонд Андрея Матюхи параллельно реализует и другие проекты. В 2025 году в сотрудничестве с Good Donations он передал современное оборудование для «Охматдита», а также поддержал установку арт-инсталляции «Origami for Ukraine». Она направлена на сбор средств для реабилитации военных.