Фонд Андрея Матюхи поддержал символическую инсталляцию ORIGAMI for UKRAINE в центре Киева

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Автор инсталляции — бельгийский дизайнер Шарль Кайсин — художник мирового уровня, известный сотрудничеством с такими брендами, как Hermès, Rolls-Royce и Cartier. Этот арт-объект несет в себе не только визуальный эффект, но и глубокую социальную миссию: его цель — собрать средства на медицинское оборудование для Киевского городского центра восстановительного лечения.

Андрей Матюха: «Поддержка может быть не только финансовой, но и культурной»

Проект ORIGAMI for UKRAINE стартовал в Брюсселе как благотворительная инициатива в поддержку лечения украинских военных. Там инсталляция вызвала широкий резонанс и позволила собрать около 50 тысяч евро. Теперь инициативу продолжили в Киеве — при участии дипломатических миссий, общественных организаций и представителей власти обеих столиц.

К созданию инсталляции также присоединились дети из Киевского дворца молодежи. Это добавило проекту особую эмоциональную глубину и напомнило, что поддержка может выражаться в самых разных формах — от большого жеста до маленького символа.

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«Даже самый простой образ, как бумажная птица, может нести силу. Этот проект объединяет искусство, человечность и доброе дело — именно поэтому Фонд Андрея Матюхи принял участие в его реализации», — отметили в фонде.

Андрей Валерьевич Матюха: искусство имеет силу поддерживать

Фонд Андрея Матюхи последовательно поддерживает социальные, культурные и медицинские инициативы. Помощь таким проектам — это инвестиция в гуманность, прочную связь между партнерами и в новое качество взаимодействия между обществами.

Андрей Валерьевич Матюха , основатель фонда, подчеркивает, что символические жесты — это часть большой картины помощи: «Искусство может тронуть сердца и объединить людей вокруг важного. Именно поэтому мы поддержали ORIGAMI for UKRAINE».

Инсталляция будет украшать фасад музея на протяжении 90 дней, напоминая жителям и гостям Киева о ценности партнерства. С 2023 года Киев и Брюссель стали городами-побратимами и вместе реализуют гуманитарные инициативы, в числе которых и этот проект.

В рамках предварительной инициативы Андрей Матюха поддержал Охматдет – больница получила систему Thompson для сложных операций . Благодаря этой современной системе хирурги получили дополнительные возможности для проведения высокоточных оперативных вмешательств, что особенно важно для самых молодых пациентов.