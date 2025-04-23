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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
24
Время на прочтение
2 мин

Фонд Андрея Матюхи поддержал символическую инсталляцию ORIGAMI for UKRAINE в центре Киева Актуально

В самом сердце столицы, на фасаде Музея истории города Киева, 9 апреля появилась уникальная художественная инсталляция ORIGAMI for UKRAINE — масштабная композиция из 5000 бумажных птиц, выполненных из металлизированной бумаги.

Фонд Андрея Матюхи поддержал символическую инсталляцию ORIGAMI for UKRAINE в центре Киева

Автор инсталляции — бельгийский дизайнер Шарль Кайсин — художник мирового уровня, известный сотрудничеством с такими брендами, как Hermès, Rolls-Royce и Cartier. Этот арт-объект несет в себе не только визуальный эффект, но и глубокую социальную миссию: его цель — собрать средства на медицинское оборудование для Киевского городского центра восстановительного лечения.

Андрей Матюха: «Поддержка может быть не только финансовой, но и культурной»

Проект ORIGAMI for UKRAINE стартовал в Брюсселе как благотворительная инициатива в поддержку лечения украинских военных. Там инсталляция вызвала широкий резонанс и позволила собрать около 50 тысяч евро. Теперь инициативу продолжили в Киеве — при участии дипломатических миссий, общественных организаций и представителей власти обеих столиц.

К созданию инсталляции также присоединились дети из Киевского дворца молодежи. Это добавило проекту особую эмоциональную глубину и напомнило, что поддержка может выражаться в самых разных формах — от большого жеста до маленького символа.

«Даже самый простой образ, как бумажная птица, может нести силу. Этот проект объединяет искусство, человечность и доброе дело — именно поэтому Фонд Андрея Матюхи принял участие в его реализации», — отметили в фонде.

Андрей Валерьевич Матюха: искусство имеет силу поддерживать

Фонд Андрея Матюхи последовательно поддерживает социальные, культурные и медицинские инициативы. Помощь таким проектам — это инвестиция в гуманность, прочную связь между партнерами и в новое качество взаимодействия между обществами.

Андрей Валерьевич Матюха, основатель фонда, подчеркивает, что символические жесты — это часть большой картины помощи: «Искусство может тронуть сердца и объединить людей вокруг важного. Именно поэтому мы поддержали ORIGAMI for UKRAINE».

Инсталляция будет украшать фасад музея на протяжении 90 дней, напоминая жителям и гостям Киева о ценности партнерства. С 2023 года Киев и Брюссель стали городами-побратимами и вместе реализуют гуманитарные инициативы, в числе которых и этот проект.

В рамках предварительной инициативы  Андрей Матюха поддержал Охматдет – больница получила систему Thompson для сложных операций. Благодаря этой современной системе хирурги получили дополнительные возможности для проведения высокоточных оперативных вмешательств, что особенно важно для самых молодых пациентов.

Дата публикации
Количество просмотров
24
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