Фонд Андрея Матюхи поддерживает безопасность энергетиков

Фонд Андрея Матюхи присоединился к проекту «Защита ремонтников Укренерго». Инициатива создана для того, чтобы обучить бригады базовым навыкам доврачебной помощи. Всего планируется провести 75 тренингов для персонала компании.

После начала полномасштабной войны энергетическая система ежедневно подвергается обстрелам. С 2022 года зафиксировано более 30 массированных ударов, разрушены тысячи объектов. За это время погибли 160 энергетиков, более 300 получили ранения. 13 сотрудников «Укренерго» погибли при выполнении своих рабочих обязанностей.

Это опасная работа, потому что выход на поврежденные линии или подстанции в наши дни всегда связан с риском. Умение оказать первую помощь стало такой же необходимостью, как и профессиональная подготовка.

1500 энергетиков получат знания при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Все участники программы отработают действия в критических ситуациях. Они научатся накладывать жгут, останавливать сильное кровотечение и оказывать реанимационную помощь. После завершения все получат сертификаты.

«Энергетики возвращают свет даже тогда, когда кажется, что ничего уже нельзя восстановить. Они ежедневно рискуют жизнью, поэтому я хочу, чтобы эти люди имели базовые медицинские навыки. Умение действовать в первые минуты после ранения часто решает судьбу. Для меня это вопрос уважения и ответственности перед теми, кто держит страну на энергетическом фронте», — говорит Андрей Матюха.

Фонд Андрея Матюхи работает системно. В 2025 году фонд уже помог с закупкой оборудования для «Охматдета» и стал партнером арт-инсталляции «Origami for Ukraine», которая собирает средства на восстановление украинских военных.