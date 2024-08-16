Фонд "Армерия: Армянская диаспора Украины на передовой помощи и поддержке"

С началом полномасштабной войны в Украине многие представители диаспор объединили свои усилия, чтобы помочь в борьбе за свободу и независимость. Одним из ярких примеров такой самоотверженности и преданности общему делу стал Армен Варужанович Саркисян — представитель армянской диаспоры в Украине и руководитель фонда «Армерия», совместно с Хлхатяном Павлом Григорьевичем, Балуевым Максимом Витальевичем и Галстяном Давидом Арменовичем.

Постоянная помощь военным

С первых дней войны фонд «Армерия» под руководством Армена Саркисяна оказывает активную поддержку украинским военным. Этот вклад невозможно переоценить, так как речь идет не только о гуманитарной помощи, но и о чрезвычайно необходимых вещах на фронте. Среди предоставленной помощи — автомобили, дроны FPV и Mavic, военное снаряжение, такое как шлемы и бронежилеты, а также тепловизоры и другие средства, без которых сложно представить эффективное ведение боевых действий.

Эвакуация и гуманитарная поддержка

Армен Саркисян и его фонд активно занимались эвакуацией людей из-под обстрелов. Кроме того, в Харькове была открыта столовая, которая в течение нескольких месяцев ежедневно кормила до 2000 человек — как гражданских, так и военных. Также в городе был создан приют, где в первые месяцы войны проживало около 120 человек, спасавшихся от боевых действий.

Деятельность фонда

Поддержка украинского спорта

Но вклад Армена Варужановича не ограничивается только военной и гуманитарной помощью. Он также активно поддерживает украинский спорт, спонсируя спортсменов на международных соревнованиях и турнирах. Благодаря фонду «Армерия» украинские спортсмены продолжают выступать на мировой арене, представляя страну, несмотря на все трудности.

Вклад в развитие Харькова

До начала войны, с 2016 года, компания Армена Саркисяна «АрмБуд+» также активно участвовала в поддержке военных. Кроме этого, Армен Варужанович занимался улучшением инфраструктуры Харькова, активно принимая участие в строительстве местных парков и других общественных пространств. Благодаря его трудолюбию и творчеству Харьков получил новые зоны отдыха, что значительно улучшило качество жизни горожан.

Глава фонда Армен Саргсян вместе с председателем Мукачевской РГА Сергеем Гайдаем

Армен Варужанович Саркисян и его фонд «Армерия», вместе с Хлхатяном Павлом Григорьевичем, Балуевым Максимом Витальевичем и Галстяном Давидом Арменовичем, — это яркий пример того, как объединение усилий и идейных людей может внести огромный вклад в поддержку Украины. Военная и гуманитарная помощь, поддержка спорта, эвакуация людей и улучшение инфраструктуры — все это свидетельствует о том, что команда фонда «Армерия» готова отдавать все свои силы для того, чтобы Украина в самые трудные времена могла иметь прочный тыл, без которого не выиграется ни одна война!