Фонд декарбонизации Украины планирует удешевить кредиты для прифронтовых регионов

«Мы все ощущаем на себе последствия вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. Страдают люди, не могут стабильно работать предприятия и бизнес. Поэтому сейчас одна из главных задач – привлечение всех возможностей дополнительного обеспечения энергией. И один из таких механизмов – это льготное кредитование программ энергоэффективности, предлагаемое Фондом декарбонизации», - отметила Анна Замазеева.

Пока кредиты доступны не только крупным компаниям, но и физическим лицам-предпринимателям, ОСМД, жилищно-строительным и обслуживающим кооперативам. От 120 тыс. грн. до 90 млн. грн. можно взять на срок до 10 лет со льготной ставкой от 5% до 9% годовых. Впрочем, Фонд декарбонизации работает над удешевлением кредитов для прифронтовых регионов.

«Ситуация с энергообеспечением там сверхсложная, поэтому в планах на 2026 год снижение процентной ставки на кредиты для финансирования программ энергоэффективности до 3% годовых. Это поможет усилить энергетическую устойчивость территорий, граничащих с линией фронта», - подчеркнула глава Госэнергоэффективности.

Она добавила, что Фонд декарбонизации – это уникальная финансовая структура, которая даже в условиях военного положения выполняет все обязательства и обеспечивает прозрачное и стабильное финансирование мер по энергоэффективности.

По словам директора Департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг НБУ Владимира Суханова, об успешности деятельности Фонда декарбонизации свидетельствуют финансовые показатели.

«Только за ноябрь профинансированы заявки на полмиллиарда гривен, это действительно впечатляет. Кроме того, в этом году Фонд планирует закончить с прибылью – отличный результат. И очень хорошо, что небанковский финансовый рынок начинает конкурировать с банковским, это может создать большие перспективы для экономики Украины», – отметил он.

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов подчеркнул, что успешная деятельность Фонда декарбонизации поможет Украине привлекать больше инвестиций от международных партнеров.

«Инвестиции в компании, уменьшающие выбросы углерода, наши западные партнеры рассматривают в первую очередь. А это один из инструментов обновления нашей страны. И чем больше проектов будет успешно реализовано Фондом декарбонизации, тем больше перспектив привлечения международных инвестиций», - подытожил Магомедов.