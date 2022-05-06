Фонд Притулы продал картину Марии Примаченко за полмиллиона долларов: что именно купят за эти деньги ВСУ

Фонд Притулы продал картину Марии Примаченко за полмиллиона долларов: что именно купят за эти деньги ВСУ

Картину известной украинской художницы Марии Примаченко продали за 500 тысяч долларов.

Аукцион устроил благотворительный фонд Сергея Притулы. За вырученные средства приобретут 125 бусов для украинских военных.

Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил телеведущий и благотворитель Сергей Притула на своей странице в Facebook.

"Картина "Цветы выросли около четвертого блока" была продана за 500 тысяч долларов. Прецедентный рекорд для украинского искусства. Мы уже говорили об определенном символизме события: россияне умышленно уничтожили музей Примаченко в Иванкове. А теперь получайте "ответку", твари", — написал Приют.

По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку ВСУ.

"125 бусов Volkswagen T5 для переднего края фронта, которые будут перевозить личный состав, грузы, которые будут использоваться для эвакуации, для работы подразделений аэроразведки и т.д. Все для того, чтобы палить русню и спасать наших!", — отметил Притула.

Картину Фонду Сергея Притулы подарил коллекционер, так что благотворители решили ее выставить на аукцион.

"Волонтер-водитель штаба Фонда Сергея Притулы, а в мирной жизни коллекционер Игорь Понамарчук вместе с супругой Дарьей Добриан подарили Фонду картину из семейной коллекции. Семья Марии Примаченко поддержала благотворительный аукцион и отказалась от роялти по продаже картины в пользу ВСУ", – сообщил благотворительный фонд Сергея Притулы.

Приобрели этот лот за 500 тысяч долларов два человека из-за границы. По словам Притулы, новые владельцы картины заверили, что она останется в Украине и ее передадут в один из киевских музеев.

"Давайте еще раз порадуемся за то, что мы начинаем узнавать и осознавать истинную цену украинского искусства. Искусство, которое помогает защищать нашу свободу", — добавил Притула.

Напомним, в поселке Иванков на Киевщине 27 февраля состоялось ожесточенное сражение, во время которого российские оккупанты уничтожили местный историко-краеведческий музей, где хранилось около двух с половиной десятков работ всемирно известной художницы Марии Примаченко. Некоторое время считалось, что культурное наследие украинской художницы сгорело, но выяснилось, что его из огня вместе со своей женой спас сторож музея.

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