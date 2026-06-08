Фонд Рината Ахметова и Кипр будут развивать совместные программы посттравматичного роста для ветеранов

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Речь идет о международной кооперации университетов и исследовательских центров, развитии образовательных программ, обмене опытом и привлечении международной экспертизы для развития модели посттравматического роста в Украине.

Цель инициативы – помочь ветеранам и освобожденным из плена украинским защитникам преодолеть последствия войны, а также найти новые силы для самореализации и восстановить контроль над жизнью.

«Для Украины вопрос поддержки ветеранов и людей, переживших травматический опыт войны, уже сегодня является одним из ключевых вызовов. Мы благодарны нашим международным партнерам за готовность приобщаться к поиску эффективных решений», — отметила Ксения Сухова, генеральный директор Фонда.

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