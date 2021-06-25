Фонд Рината Ахметова подвел итоги за 15 лет работы и рассказал о планах на будущее

23 июня в Киеве состоялось отчетное мероприятие Фонда Рината Ахметова.

Самая известная благотворительная организация Украины отметила свое 15-летие в прошлом году, но подвести итоги своей работы за пандемии коронавируса смогла только сейчас. Именно борьба с COVID-19 стала приоритетным направлением деятельности Фонда в последнее время. Во время мероприятия рассказали и об этой работе, и о масштабных проекты в области культуры и образования, о гуманитарной помощи и борьбу с сиротством. Было озвучено и главный итог работы Фонда — за 15 лет он помог выжить 5 миллионам людей. Еще 6 млн человек охватили диджитал-проекты Фонда.

- С 2005 года Фонд по личному решению Учредителя — Рината Ахметова реализует проекты национального уровня, направленные на помощь людям и борьбу с социальными проблемами. Используя свои достижения и мировой опыт благотворительности, Фонд создает возможности для всего общества стать лучшим и жить лучше. Ради будущего», — отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Наибольшей программе Фонда по сей день остается «Гуманитарный Штаб Рината Ахметова». Он был открыт в первые дни вооруженного конфликта на Донбассе и каждый помогал мирным жителям выжить. Эвакуация, расселения, медикаменты и еда. Люди, живущие в серой зоне, получали от Рината Ахметова все, чего требовали больше. Это помогло выжить 3,5 миллионам Мирных. Жители более 750 населенных пунктов по обе стороны линии разграничения получили более 130 000 тонн продуктов. Для их доставки нужно было 6700 грузовиков. Согласно исследованию британской компании Envoy Partnership, социальная ценность, созданная благодаря продуктовой помощи Фонда, превысила 1 млрд долларов.

Еще одно важное направление деятельности Фонда Рината Ахметова — помощь детям. Он охватывает 1400000 человек. Инновационные импланты для детей с проблемами слуха и пороками сердца, медикаменты для тяжелобольных детей Донбасса, реабилитация раненых детей, проведение сложных операций. Фонд оказывал помощь тем, кто действительно нуждался. А программа «Ринат Ахметов — детям. Сиротства — нет!» сформировала культуру национального усыновления в Украине. Благодаря одноименному портала почти 10 000 детей-сирот нашли любящих родителей.

Все годы своей работы Фонд Рината Ахметова реализует медицинские проекты национального масштаба. Фонд первым в стране запустил программу по оказанию помощи онкологическим больным «Рак излечим». Цель программы — создание условий для эффективной работы государственной онкологической службы и улучшения качества диагностики и лечения онкобольных. Благодаря программе больницам было передано 15 единиц новейшего оборудования и внедрен передовой опыт лечения рака. Также была реализована программа по профилактике туберкулеза, с помощью которой удалось улучшить доступ к высококачественным услугам по диагностике и лечению болезни для всех слоев населения.

В 2019 году Фонд передал украинским медикам 200 суперсовременных машин скорой помощи. Медики во всех регионах страны получили 64 внедорожники, 22 неонатальных автомобили и 114 «реанимации на колесах». Благодаря проекту «200 скорых для Украины» помощь получили более 400 000 человек. Это крупнейший частный благотворительный проект в сфере неотложной медицины за 30 лет независимости страны.

Ринат Ахметова первым пришел на помощь стране в борьбе с коронавируса. Еще в феврале 2020 году на эти цели было выделено более 300 000 000 гривен. Благодаря проекту «Борьба с COVID-19 в Украине» более 500 опорных государственных больниц получили 207 аппаратов ИВЛ, 337000 экспресс-тестов, более 200 000 средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Это наибольший вклад одного благодетеля в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны.

Программа «Ринат Ахметов — Спасение жизней» помогла выжить 1 миллиона человек.

Добро, милосердие и память. Так можно сформулировать принципы работы Фонда. Более широко смысл благотворительности сформулировал Основатель Фонда Ринат Ахметов:

«Я думаю, решение заниматься благотворительностью может идти исключительно от сердца. Поэтому почувствовать нужно только одно — огромное желание помочь людям. Огромное желание не дать кому-то остаться один на один с бедой. Если в душе, в сердце вы хотите помогать, если вы не можете пройти мимо чужой беды, значит, благотворительность — ваш путь и ваше призвание».

Посмотреть отчетное мероприятие Фонда можно здесь: https://youtu.be/N2T8wWdHoyQ.

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