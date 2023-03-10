Фонд украинских стартапов получит финансирование на разработку дронов - Шмыгаль

Фонд украинских стартапов теперь будет заниматься еще и разработкой дронов и инновационных технологий.

Фонд украинских стартапов получит финансирование на разработку дронов и технологий, которые усилят безопасность и оборону страны.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в условиях войны одним из ключевых направлений деятельности Фонда становится инновационная поддержка проектов, продуктов и услуг, направленных на усиление украинских военных и безопасность граждан.

"Грантовое финансирование и поддержку теперь смогут получить разработчики дронов и других технологий, необходимых для сильной Украины. Развитие экосистемы стартапов в сфере обороны и безопасности – это также одна из приоритетных задач в рамках экономической политики правительства. И сейчас, и после окончания войны", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что США ввели санкции против компаний из Китая, которые помогали Ирану производить дроны.

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