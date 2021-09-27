"Фонит": в Одессе мать школьника пожаловалась, что у сына болит голова, когда он приближается к вакцинированной учительнице

"Фонит": в Одессе мать школьника пожаловалась, что у сына болит голова, когда он приближается к вакцинированной учительнице

Мать мальчика рассказала, что у детей в классе головная боль

В Одессе мать мальчика пожаловалась на частые головные боли у сына. В этом она обвиняет вакцинированную учительницу.

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Об этом она рассказала в соцсети.

"Сын в последнее время начал жаловаться на головную боль. Сначала я не обратила внимание, но когда это начало повторяться на 2-й, 3-й день жалоб и походу к медсестре, начала разбираться, в чем проблема. И оказалось, голова болит у сына и других одноклассников, когда они сидят возле учителя на 1-2 партах и после общения рядом с учителем. У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина головной боли у учащихся, вакцинированные учителя", — рассказала о своей проблеме мать школьника.

Она спросила пользователей, что делать в такой ситуации, поскольку до 11 класса ребенку сидеть на последней парте — не выход.

Пользователи Сети забросали женщину комментариями и советами:

Только не говорите ей о вышке 5G. Может учитель громко говорит или духи у нее едкие?

А WiFi еще дети не ловят от учителя?

И эти люди воспитывают детей ..

Пойду проверю себя на блютуз, может смогу себя использовать вместо колонки.

Я после вакцинации перестал оплачивать мобильную связь. Зачем он нужен, если 5G точка доступа всегда под рукой, точнее в предплечье.

Остается надеяться, что их дети вырастут адекватными

Напомним, что невакцинированных чиновников мэр Николаева предлагает больше не пускать в городской совет

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