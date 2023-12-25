Формирование Корпуса морской пехоты – на завершающем этапе: что известно

Формирование Корпуса морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины находится на завершающем этапе. О его создании 23 мая 2023 года объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщило командование морской пехоты ВМС ВСУ 25 декабря в Facebook.

"Такая структура позволит нам более эффективно применять подчиненные подразделения в обороне государства: планировать операции, управлять силами, обеспечивать их как в наступлении, так и в обороне. Поэтому офицеры и сержанты Командования морской пехоты, понимая важность решения президента, отнеслись к его выполнению с максимальной ответственностью", — говорится в сообщении.

Отмечено, что было разработано несколько проектов организационно-штатной структуры. И вот недавно был утвержден один из них. Вместе с тем, начиная с мая, параллельно с выполнением задач по отражению широкомасштабной агрессии, проводилась кропотливая работа по созданию и комплектованию новых воинских частей.

Исходя из утвержденной структуры, Корпус морской пехоты будет предназначен для выполнения тактических, оперативно-тактических задач в составе оперативной (оперативно-стратегической) группировки или самостоятельно. То есть, Корпус морской пехоты с соответствующим комплектом войск (сил) будет способен самостоятельно сформировать оперативно-тактическую группировку войск для ведения операций на приморском направлении.

Среди основных задач – планирование, применение и обеспечение подчиненных войск (сил) в соответствии со стандартами НАТО, а именно: оперативное планирование применения наземного компонента (Land Component Command — LCC) межвидовой группировки (Joint Task Forces — JTF) при проведении операции. Кроме того, это проведение наступательных (штурмовых, десантных) действий в акваториях (бассейнах) рек и водохранилищ во взаимодействии с подразделениями ВМС, а также оборона важных береговых объектов и участков побережья.

В состав Корпуса войдут отдельные бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, а также другие боевые подразделения и подразделения обеспечения. Более того, планируется создание еще нескольких боевых бригад и батальонов морской пехоты.

Командование морской пехоты тоже претерпевает трансформацию. Этот орган управления войдет в состав командования ВМС ВС Украины как структурное подразделение. На командование морской пехоты будут возложены функции генерации. В частности, это определение требований к способностям подчиненных сил, определение потребности в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач. Командование морской пехоты будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морской пехоты, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения.

"Создание Корпуса морской пехоты является важным шагом, направленным на усиление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности в условиях отражения широкомасштабной агрессии россии. Другими словами, морская пехота станет еще более мощной силой в борьбе с российскими оккупантами", — говорится в сообщении Морской пехоты.

Ранее в ВМС объяснили, какое оружие будет иметь Корпус морской пехоты и какие задачи будет выполнять.

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