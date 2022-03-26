Формируют нарко и алко войска: в РФ для войны с Украиной в армию "гребут" бойцов с зависимостями

Формируют нарко и алко войска: в РФ для войны с Украиной в армию "гребут" бойцов с зависимостями

За неимением кадров в армию РФ набирают алкоголиков и наркоманов.

Из-за больших потерь, которые российская армия понесла на территории Украины, у оккупантов нехватка кадров. Поэтому в ряды вооруженных сил РФ призывают кого непопадя.

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Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Комплектование подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, в результате нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет набор личного состава с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем", — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается также, что оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Напомним, что в отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Удачи нет.