"Формируют определенную группировку": Синегубов оценил риск наступления россиян на Харьков

Надлежащие планы эвакуации Харькова уже разработаны, их актуализируют почти каждый месяц.

Российские оккупанты создают определенную группировку войск в Курской области, граничащую с Харьковской. К потенциальным ударам врага в области готовы.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Есть ли угроза наступления на Харьков

Как отметил чиновник, на восточном направлении в Харьковской области россияне уже сейчас возобновили активные штурмовые действия. Ранее говорилось, что накануне они заменили свои подразделения. Впрочем успехов противник не имеет.

На севере, продолжил Синегубов, оккупанты создают некоторую группировку войск. Им нужно это для вероятного удара или с севера, или с других территорий.

"Мы принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", — отметил Синегубов.

Напомним, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что россиянам не хватает сил, чтобы обеспечить полноценное наступление на Сумы и Харьков.

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