Формула мира должна быть универсальной, нужен общий план ее реализации: Зеленский – участникам встречи на Мальте

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по Украинской формуле мира на уровне советников и специальных представителей. К участию присоединились 66 стран мира – Запад, Глобальный Юг. Спасибо каждому государству и международной организации, представленным на Мальте. В общей сложности почти 70 мировых субъектов уже присоединились к процессам по Формуле мира.

Об этом сообщил президент Украины в своем выступлении на третьей встрече советников по реализации Формулы мира на Мальте 28 октября.

"Разными языками мира говорят, что история человечества – это история войн. Но я стараюсь, чтобы мы все могли однажды сказать: отныне история людей – это история исключительно мира. Мы видим такое стремление и в основе международного права и его фундамента – Устава ООН. Но работает ли Устав ООН? И у нас, в Украине, и на Ближнем Востоке, и в странах Африки ответом на этот вопрос является плач матерей, которые хоронят своих сыновей и дочерей, убитых войнами, и отчаяние детей, которых войны делают сиротами. Мы можем и должны дать другой ответ", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что совместные усилия закладывают новую мировую традицию единения, помогающего научиться завершать все войны.

"В прошлом году я предложил Формулу мира. 10 пунктов, охватывающих все аспекты агрессии России против Украины и основанные на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. За прошедший год наша Формула мира постепенно становится глобальной – все больше стран мира и международных организаций присоединяются к работе ради реализации Формулы мира. И результатом этих совместных действий может стать восстановление территориальной целостности нашего государства и полной силы международного права, то есть надежного и справедливого мира", — резюмировал президент.

Напомним, в течение 28-29 октября на Мальте проходит встреча по "Формуле мира", в которой принимают участие более 50 стран. Для Украины важно, чтобы этот процесс продолжался после Копенгагена и Джидды, где аналогичные саммиты прошли ранее.

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