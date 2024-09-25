"Формула мира может прекратить войну": Зеленский рассказал, как обойти вето России в Совбезе ООН

ООН бессильна остановить войну, но это может сделать украинская Формула мира, отметил Владимир Зеленский.

Украинская формула мира может стать основой для модернизации существующей архитектуры безопасности в мире и вернуть реальную силу Устава ООН. Дело в том, что украинское предложение не предусматривает права вето и, таким образом, делает невозможным невыполнение Устава ООН.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе всеобщих дебатов Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский акцентировал: первый Саммит мира и был организован как Генассамблея ООН, которая в отличие от Совбеза ООН не имеет права вето, чем гарантирует равенство стран.

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"Все (на Саммите мира – ред.) были равными. Это то, что россия ненавидит больше всего и не может контролировать, поэтому россия говорит, что Формула мира ей не подходит", – отметил украинский лидер.

Напомним, в среду, 25 сентября, Владимир Зеленский выступил с речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября он встретится с президентом США Джо Байденом и представит ему мирный план Украины.

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