Формула мира, оборонная и финансовая помощь: у Зеленского подвели итоги визита президента Южной Кореи

Уровень оборонной помощи со стороны Южной Кореи в этом году вырастет, подчеркнул Юн Сок Йоль.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, прибывшим в нашу страну с визитом впервые.

Об итогах переговоров сообщили на сайте президента Украины.

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Президент Республики Корея во время посещения сегодня, 15 июля, Бучи и Ирпеня смог своими глазами увидеть последствия российской оккупации. Однако президент Украины подчеркнул, что "Буча и Ирпень – лишь два из тысяч украинских городов, которые подверглись ударам российского террора. Масштаб принесенных Россией страданий и разрушений колоссальный. Следовательно, колоссальным должен быть и масштаб глобального сотрудничества, чтобы вернуть безопасность и гарантировать стабильный мир".

Зеленский убедил, что ВСУ делают все для того, чтобы освободить оккупированные Россией украинские территории и вернуть всех взрослых и детей, депортированных в РФ.

Также Владимир Зеленский поблагодарил президента Южной Кореи, что его страна твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывает значительную политическую, безопасную, экономическую и гуманитарную поддержку. Кроме того, он поблагодарил Юн Сок Йолю за новые инициативы по финансовой, технической и гуманитарной помощи Украине.

Это и восстановление инфраструктуры в Украине: школ, больниц, жилья, предприятий, всего того, что разрушают российские ракеты и артиллерия врага. Благодарен за готовность поддержать нашу образовательную систему. И очень важно, что Республика Корея реально защищает образованность и человечность. новой масштабной реабилитационной отрасли, пригласил Республику Корея проявить лидерство в создании в Украине реабилитационных центров.

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"Конечно, мы обсудили и экономическое сотрудничество – это и энергетика, железная дорога и транспорт в целом, создание производств в Украине, локализация, а также макрофинансовая сфера. В каждом из этих направлений нам точно есть, что делать совместно. И я уверен, что наше сотрудничество даст больше силы нашим народам и глобальным позициям Украины и Республики Корея", – подчеркнул лидер Украины.

По словам Зеленского, уже выполняется договоренность о передаче Украине транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования.

В ходе переговоров президент Украины также проинформировал корейского коллегу об усилиях по реализации формулы мира и пригласил Корею присоединиться к согласованной с лидерами "Группы семи" декларации о поддержке Украины. Отдельно Владимир Зеленский акцентировал внимание на поддержке Республикой Корея совместных усилий по справедливости для Украины и наказанию всех виновных в преступлениях войны.

Корейский лидер подчеркнул, что сейчас важно обеспечить безопасность и победу Украины в этой войне, а потому уровень оборонной помощи со стороны его страны в этом году вырастет.

По его словам, в продолжение договоренностей с президентом Владимиром Зеленским Республика Корея и дальше будет оказывать Украине помощь в гуманитарном разминировании территорий, восстановлении инфраструктуры, развитии образования и предпринимательства.

Юн Сок Йоль также отметил, что украинская формула мира должна быть реализована и Корея будет выступать посредником в переговорах со странами Глобального Юга.

Напомним, в Киев 15 июля прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. В ходе переговоров Зеленский призвал южную Корею присоединиться к декларации "Большой семерки" по украинской формуле мира.

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