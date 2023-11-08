Форсаж в Белой Церкви: пьяный водитель устроил гонки на угнанном авто (видео)

Руководитель также не оплатил АЗС и совершил наезд на полицейский автомобиль.

Патрульные в Белой Церкви задержали водителя, не рассчитавшегося на АЗС, устроил ДТП и погоню на угнанном автомобиле.

Видео и рассказ с места происшествия предоставила Патрульная полиция Белой Церкви.

Правонарушитель действовал в состоянии алкогольного опьянения: совершил наезд на служебный автомобиль работников местного управления полиции. А удостоверение водителя у него не оказалось.

Хроника событий

Около 5 часов утра 8 ноября полицейские получили сообщение о том, что в поселке Володарка водитель автомобиля ВАЗ не рассчитался за горючее и поехал в направлении Белой Церкви.

Экипаж отдела реагирования патрульной полиции приступили к преследованию, а на въезде в город присоединились и патрульные Белой Церкви.

Водитель ВАЗа, не справившись с управлением, столкнулся со служебным автомобилем и продолжил погоню. Законные требования об остановке мужчина игнорировал.

"На улице Молодежной патрульные остановили правонарушителя. Из-под капота началось задымление. В связи с деформацией кузова дверь автомобиля была заблокирована, поскольку существовала угроза жизни водителя патрульные достали его из автомобиля из-за разбитого, вследствие ДТП, стекла", — рассказали патрульные.

Инспекторы также обнаружили признаки алкогольного опьянения у водителя, а удостоверения наоборот не было.

Правоохранители выяснили, что автомобиль был угнан.

Напомним, в ДТП попал украинский блоггер-миллионник Дмитрий Варварук. Он ехал из Житомира в Киев. "Как сказал мой знакомый: "Слава Богу, что взял деньгами", – описал свое состояние блоггер.

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