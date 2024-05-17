Фортификации на Херсонщине: депутат назвала единственный надежный оборонительный рубеж

Депутат Херсонского городского совета Оксана Погомий считает, что в Херсонской области отсутствуют надлежаще обустроенные фортификационные сооружения и называет реку Днепр единственным надежным препятствием для российских оккупантов, собирающих силы на левобережье.

Об этом она говорила в эфире телеканала "Еспресо".

"Фортификационные сооружения у нас, скажем так, такие себе. То, что видим, хотя мы не специалисты, но это просто вырытые окопы, которые не усилены, у некоторых есть пол в виде деревянных паллет. Где-то накрыто сетками, где-то не накрыто. Нет таких сооружений в два-три наката, чтобы можно было спрятаться от артобстрела. То есть оно красиво, конечно, выглядит, особенно "ежи" близко к берегу реки Днепра", - иронически заметила депутат.

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По словам Оксаны Погомий, бетонные укрепления — это плиты, которые были когда-то по городу, а противотанковые зубы дракона почему-то стоят плотно рядом с окопами.

"Специалисты из фортификационных сооружений лично мне говорили, что это неправильно, потому что люди в окопе не могут так близко танк подпустить, то есть эти "зубы дракона" должны стоять в 600-800 метрах от окопа. Я считаю, что это симуляция бурной деятельности, так же, как на Харьковщине. Единственное, что утешает, что мы имеем природное "фортификационное сооружение" — реку Днепр. Но дальше идут днепровские плавни, где много островов, и все будет зависеть, насколько наши будут их держать, потому что очень не хотелось бы, чтобы по нам снова били из минометов", - подчеркнула она.

Напомним, с 28 апреля ВСУ удерживают контроль над островом Нестрига. Он расположен в Херсонской области — в дельте Днепра на территории Белозерского района. Остров долго оставался серой зоной.

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