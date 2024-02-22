Форум "Украина. Год 2024": о чем будут говорить на большой конференции

На Банковой анонсировали проведение Форума Украина. Год 2024 и назвали основные темы для разговоров.

В воскресенье, 25 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения России состоится конференция "Украина. Год 2024", на которой военно-политическое руководство страны представит видение ключевых направлений развития государства на следующий год.

Об этом информирует Офис президента.

Среди основных тем будет:

достижение украинских целей в войне,

развитие Сил обороны и безопасности Украины,

работа украинского оборонно-промышленного комплекса,

обеспечение экономического роста и интеграции Украины на мировые рынки,

реализация Украинской формулы мира,

гарантии безопасности Украины и защита жизней наших людей.

Мероприятие пройдет в формате панельных дискуссий с участием представителей высших органов власти, а по итогам состоится пресс-конференция президента Зеленского.

Напомним, накануне на Банковой анонсировали масштабную конференцию с участием топ-чиновников, на которой состоится откровенный разговор о дальнейшем пути нашей страны в 2024 году. На форуме присутствует все военно-политическое руководство Украины, в том числе премьер-министр, председатель Верховной Рады, СБУ, Главное управление разведки, Минстратегпром, первая леди Украины, Министерство инфраструктуры, Офис президента и сам президент.

По словам представителя президента Зеленского, речь пойдет о различных аспектах будущего Украины, в частности о потенциале армии и ее развитии, о внедрении современных технологий. Также будут говорить об интеграции Украины в ЕС и НАТО – что уже сделано и что будет сделано в дальнейшем. Руководство государства обсудит гарантии безопасности.

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