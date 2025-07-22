Фото дня. Харьковский фермер, очищающий поле от ракет, покорил Сеть

Украинские фермеры способны возрождать свое дело и обеспечивать страну продовольствием / © Getty Images

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Харьковский фермер Петр Пилипака собирает остатки вражеских ракет, которые он обнаружил в поле, на своем дворе. Человек определенным образом очищает землю. Это условия, в которых приходится работать.

Мужчина живет и работает в селе Русские Тишки — Циркуновская громада. От села до российской границы — всего 16 километров напрямую.

На четвертый год полномасштабной войны украинские фермеры продолжают обрабатывать землю / © Getty Images

Украинские аграрии преодолевают вызовы войны / © Getty Images

На момент освобождения — в мае 2022 года — в Циркуновской громаде оставалось примерно 10% жителей (до тысячи человек).

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После освобождения села, в начале 2022 года, наступило тяжелое лето: оккупанты регулярно обстреливали Русские Тишки.