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Фото дня. Харьковский фермер, очищающий поле от ракет, покорил Сеть
Перед работой мужчина пытается очистить поле от обломков сбитых ракет.
Харьковский фермер Петр Пилипака собирает остатки вражеских ракет, которые он обнаружил в поле, на своем дворе. Человек определенным образом очищает землю. Это условия, в которых приходится работать.
Мужчина живет и работает в селе Русские Тишки — Циркуновская громада. От села до российской границы — всего 16 километров напрямую.
На момент освобождения — в мае 2022 года — в Циркуновской громаде оставалось примерно 10% жителей (до тысячи человек).
После освобождения села, в начале 2022 года, наступило тяжелое лето: оккупанты регулярно обстреливали Русские Тишки.