"Фото дня": в Харькове пассажиры нашли способ обойти ограничение на перевозки

Жители Харьковской области ездят в маршрутках на корточках, прячась от вездесущих копов.

В Харькове местные жители придумали новый способ обойти ограничение на перевозки в маршрутках и скрыть это от полицейских.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Снимок опубликовали с подписью "Фото дня!"

На снимке видно, как некоторые пассажиры сидят на корточках в проходе между сиденьями. Таким образом они пытаются не привлечь внимание копов, ведь правила карантина предусматривают перевозку пассажиров не больше числа сидячих мест.

"Пока межгородские автобусы ездят по ковид-паспортам и ПЦР, в Харьковской области приходится ездить на корточках, чтобы не похищать потом полицейских", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Харькове маршрутчик взял в заложники копа, который пытался высадить "лишних" пассажиров.

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