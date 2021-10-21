"Фото дня": в Харькове пассажиры нашли способ обойти ограничение на перевозки

Жители Харьковской области ездят в маршрутках на корточках, прячась от вездесущих копов.
В Харькове местные жители придумали новый способ обойти ограничение на перевозки в маршрутках и скрыть это от полицейских.
Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".
Снимок опубликовали с подписью "Фото дня!"
На снимке видно, как некоторые пассажиры сидят на корточках в проходе между сиденьями. Таким образом они пытаются не привлечь внимание копов, ведь правила карантина предусматривают перевозку пассажиров не больше числа сидячих мест.
"Пока межгородские автобусы ездят по ковид-паспортам и ПЦР, в Харьковской области приходится ездить на корточках, чтобы не похищать потом полицейских", – говорится в сообщении.
Напомним, что в Харькове маршрутчик взял в заложники копа, который пытался высадить "лишних" пассажиров.
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