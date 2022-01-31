Фото искал благодаря искусственному интеллекту: в Киеве студент торговал данными нескольких десятков миллионов украинцев

В базах были даты рождения граждан, их инициалы, паспортные данные, номера телефонов, фото.

В Киеве 19-летний студент одного из высших учебных заведений торговал персональными данными украинцев в Сети. Правоохранители разоблачили его деятельность, изъяли базы данных по незаконному обороту. Теперь киевлянину может грозить до 5 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оказалось, что продавал конфиденциальную и другую информацию с ограниченным доступом молодой человек в мессенджере, где создал специальный бот. Доступ к нему стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных конкретных лиц. В его распоряжении имелись базы данных нескольких десятков миллионов граждан, которые он покупал на тематических хакерских форумах.

Оплату студент получал на крипто-кошелек. Кроме того, фигурант дела разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Фото он скачивал из открытых источников Интернета.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителя сотрудники полиции изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. При осмотре изъятой техники киберполицейские обнаружили базы данных, которые были скомпрометированы в период с 2014-2019 года. Эти базы содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фотоизображения лиц и т.д.

Киберполицейские изъяли базы персональных данных по незаконному обороту, а также заблокировали аккаунты. Проводятся компьютерно-технические экспертизы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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