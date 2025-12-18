ТСН в социальных сетях

Украина
186
1 мин

Фото из Украины попало в лучшие снимки года по версии National Geographic

Журнал National Geographic включил в подборку лучших фотографий года снимок украинского мальчика с семьей.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Фото из Украины вошло в список National Geographic

Фото из Украины вошло в список National Geographic / © Credits

Фотография семьи переселенцев из Донецкой области, которая сейчас проживает на Полтавщине, попала в список лучших фото 2025 года по версии National Geographic.

Фотография называется «В объятиях семьи». Ее автором является английско-шведская фотограф Анастасия Тейлор-Линд.

На фото изображен маленький Тимофей Цветков и его тетя Ольга Гриник, которые сейчас живут в Полтавской области. По информации издания, отец Тимофея сражается в рядах ВСУ, а родной город Авдеевка оказался под российской оккупацией. Поэтому семья эвакуировалась в центральную Украину.

Фото «В объятиях семьи», Anastasia Taylor-Lind/National Geographic

Фото «В объятиях семьи», Anastasia Taylor-Lind/National Geographic

«Женщина держит за руку своего маленького племянника, словно чтобы успокоить или защитить от ужасных событий, происходящих за пределами их подворья. Но за кадром атмосфера была вполне обыденной, а иногда даже радостной. Члены семьи в теплый день сидели за общим столом на открытом воздухе, передавая друг другу тарелки с едой», — говорится в описании фотографии.

Напомним, журнал Time посвятил новую обложку Зеленскому и его отношениям с Трампом.

