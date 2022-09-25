"Фото, как из космоса": появилась новая фотография заснеженной вершины Карпат

В Карпатах несколько дней метет снег, а температура опустилась до "минусовых" отметок.

В Карпатах 25 сентября температура воздуха опустилась ниже нуля, в горах лежит снег.

Об этом информируют в ГСЧС.

Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. В горах ветрено, порывы ветра до 9 м/с.

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"А в горах уже зимно... По состоянию на 09:00, 25 сентября, на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, 9 м/с., температура воздуха -1°С", — пишут спасатели.

Также граждан предупредили об умеренной снеголавинной опасности (2 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей. Украинцев призывают помнить о безопасности, следить за прогнозами и регистрировать маршруты при походах в горы.

На странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, под фотографией заснеженных гор пользователи, увлеченные красотой, пишут:

"Фото, как из космоса. Класс";

"зима полным ходом";

"Серьезно начало мести снегом".

Напомним, в Укргидрометцентре опровергли фейк о сообщениях относительно чрезвычайно суровой зимы 2022-2023 годов в Украине. По их словам, эта информация не имеет под собой научной основы и научно обоснованных методических расчетов. В то же время синоптики рассказали, какой будет зима 2022-2023 в Украине.

Ранее сообщалось, что в Карпатах снега намело выше колена.

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