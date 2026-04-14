- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 2 мин
Фото на загранпаспорт и ID-карту: почему всегда требуют новые снимки
При оформлении биометрических документов украинцев часто интересует, можно ли использовать уже имеющееся фото. В паспортном сервисе объяснили, почему это запрещено.
При оформлении новых документов часто хочется использовать старое и удачное фото, ведь есть страх, что новое фото на паспорт будет не столь качественным.
Можно ли так делать? В паспортном сервисе Винницы рассказали, можно ли использовать старые фотографии на документы.
Можно ли использовать старое фото для оформления новых документов
При оформлении нового загранпаспорта или ID-карты в пунктах выдачи документов всегда требуется создавать новое фото. Это требование нельзя нарушать.
Собственно, сделанные собственноручно фото или варианты из предыдущих документов использовать нельзя.
В паспортном сервисе пояснили, что новые фотографии на документы создаются вместе с актуальными биометрическими данными человека и новыми записями.
Внешний вид владельца документа не должен отличаться от фото в паспорте.
Для создания биометрических документов фотография должна отвечать еще и ряду требований, таких как нейтральный фон, правильное освещение, четкое положение лица и отсутствие в кадре лишних предметов.
Именно поэтому для документов используется только то оборудование, которое установлено в паспортных сервисах.
«Даже если предыдущий документ был оформлен совсем недавно, фотографию нужно сделать повторно — это обязательная процедура для изготовления биометрических документов», — подытожили в паспортном сервисе.
Что такое биометрические документы
Биометрические документы — это документы, в которых хранится информация не только о человеке, его месте рождения, налоговом номере, но и цифровые биологические характеристики.
Они позволяют идентифицировать человека при прохождении погранично-таможенного контроля или в случаях совершения преступлений.
В украинских биометрических документах хранятся отпечатки пальцев.
Такие документы самые современные и безопасные, ведь лучше защищены от подделок и позволяют быстрее проверять личность.