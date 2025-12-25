Фото последствий удара по многоэтажке в Чернигове

ГСЧС

В Чернигове российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по жилому пятиэтажному дому. По предварительной информации, в результате атаки погибла одна пожилая женщина, еще пять человек получили ранения.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС

Чрезвычайники спасли четырех жителей дома и эвакуировали еще девять человек. В результате удара дом подвергся разрушениям с 4 по 2 этажи, возникло возгорание. На месте происшествия работают все оперативные службы, продолжается тушение пожара и разбор завалов.

"Мы эвакуировали девять человек и спасли еще четырех жителей, сейчас идет тушение пожара и разбор завалов», — сообщили спасатели ГСЧС.

Информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за обстрелов 24 декабря на Черниговщине повреждены энергообъекты, из-за этого в области продолжаются отключения.