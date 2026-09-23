Фото повестки от кадровика у Viber: юристы объяснили, нужно ли срочно бежать в ТЦК

Заблокируют ли карты через фото повестки у Viber: разъяснение адвокатов для тех, кто работает из-за границы / © ТСН.ua

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Находящиеся за рубежом украинцы все чаще сообщают о получении сообщений в мессенджерах с требованием явиться в ТЦК.

Имеют ли эти уведомления юридическую силу, разъяснения дали юристы и правоведы на портале Юристы.Ua.

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За советом к юристам обратился 48-летний украинец, находящийся за границей. Мужчина рассказал, что работает на украинском предприятии дистанционно. 16 сентября 2026 года отдел кадров переслал ему в Viber фото повестки, выписанной ТЦК 14 сентября 2026 года с требованием явиться на 18 сентября 2026 года для уточнения данных. Никаких официальных почтовых отправлений или вручений под подпись не было.

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Также мужчина утверждает, что имеет законное право на отсрочку по уходу за матерью, но еще не оформил его. Поэтому он спрашивает, обязан ли успеть отправить в ТЦК свой пакет документов к указанной в повестке дате, чтобы не получить штраф.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что пересланное в Viber фото повестки не является надлежащим извещением. Поэтому объявлять в розыск мужчины не имеют права.

«Если Вы находитесь в отпуске, командировке или работаете дистанционно или по надомной форме работы, распоряжение (повестка) ТЦК доводится до Вашего сведения путем отправки копии приказа заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении в Ваш адрес проживания. Если Вас не ознакомили с приказом под подпись и не направили письмо на адрес проживания, то Вы не считаетесь надлежащим образом оповещенным, поэтому Вы не нарушите правила военного учета не явившись в ТЦК», — отметил адвокат.

По его словам, мгновенных штрафов через два дня в таких случаях нет. Чтобы заблокировать карточки, ТЦК должен сначала рассмотреть дело при физическом присутствии человека, выписать постановление о штрафе, дождаться вступления в законную силу и уже потом обращаться к госисполнителю для блокирования счетов.

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Как вручает повестку работодатель работнику, работающему дистанционно

Юрист Юрий Айвазян добавляет, что по общему правилу работодатель организует вручение повестки работнику в рабочее время под личную подпись. Для дистанционного работника установлен особый порядок.

«Работодатель должен доказать приказ об уведомлении к дистанционному работнику заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении — в части, касающейся прибытия в ТЦК. Копию приказа и документы, подтверждающие уведомление, работодатель в течение трех дней направляет в ТЦК. Повестка вручается работнику при ее наличии», — говорит Айвазян.

Поэтому, по его словам, пересылка отделом кадров фотографии повестки в Viber не соответствует установленной процедуре оповещения дистанционного работника. Оно не заменяет приказ работодателя об уведомлении, его направлении заказным почтовым отправлением и надлежащем вручении повестки.

Айвазян уточняет, что сам документ, оформленный ТЦК, из-за этого не становится автоматически недействительным. Однако при данных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные законодательством доказательства надлежащего оповещения работника о вызове.

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