Фото прощания пограничника с семьей в Краматорске попало на первую полосу New York Times

Издание New York Times на первой полосе опубликовало фото прощания 37-летнего украинского пограничника Александра с женой Яной и дочерью Иванной на вокзале в Краматорске.

Об этом написали в New York Times и корреспондент Дэниел Берехулак, фото которого было опубликовано в издании.

"37-летний Александр прощается с женой Яной (31), и приехавшей к нему на 10 дней в Краматорск дочерью Иванной (5 лет) один из следующих после Бахмута городов в очереди российского наступления. Пограничное подразделение Александра воюет в Бахмуте, защищает воздушное пространство над городом", – написал корреспондент.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, вблизи поезда к семье подошли двое журналистов из New York Times и предложили сделать фото.

"Она с дочерью прощается с любимым Александром. Семью пограничников, как и сотни других семей, разлучила война. Возле поезда к ним подходят двое мужчин и представляются журналистами из New York Times, хотят сделать фото. Пара подумала, что это шутка, но фото сделать разрешила", — говорится в сообщении ГНСУ.

Так момент прощания семьи попал на первую полосу New York Times.

Впоследствии супруги увидели свое фото от корреспондента Дэниела Берехулака в американском издании.

Фото: скрин New York Times

Известно, что офицеры-пограничники Александр и Яна вместе проходили службу в Краматорске. В феврале 2022 года, понимая опасность, Яна с дочерью уехала на более безопасную Хмельнитчину.

С тех пор с Александром они почти не виделись.

Недавно Яна с Иванкой приезжали в Краматорск в отпуск, чтобы увидеть мужа и папу. Однако отпуск быстро прошел, и семья снова оказалась на вокзале, где их и встретили корреспонденты.

Напомним, пограничники возле Бахмута с помощью дронов доставляют врагу взрывные "сюрпризы" в окопы.