Фото с удавом, павлином или пони: вскоре такие снимки станут запрещенными

Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных.

Фото с обезьянкой на пляже и прогулка на пони посреди города скоро станут историей из-за принятого законопроекта. Впоследствии он вступит в силу.

Как предприниматели издеваются над животными, для своего заработка сейчас, рассказал в Сніданку з 1+1.

Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса. Закон скоро вступит в силу. Знают ли об этом предприниматели, "Сніданок" решил проверить это в центре столицы. Впрочем, говорить владельцы животных с журналистами не спешат.

"Нельзя оскорблять, издеваться, нельзя создавать ему некомфортные условия. Если эти издевательства приводят к тому, что животное получит увечье и может погибнуть, то эти люди могут попасть даже в тюрьме", — пояснил адвокат Лаврентий Царук.

Ответственность за жестокость: в Украине приняли новые правила обращения с животными

Но предпринимателей тюрьма не пугает. Горе-бизнесмены нового законопроекта не боятся. Когда документ вступит в силу только тогда, возможно, отпустят животных.

Киев не единственное место, где зарабатывают на животное. С наступлением сезона отдыха в курортные города съехались змеи, крокодилы, пони, обезьянки и попугаи. В Сети появилось видео, как на Азовском побережье в Кирилловке павлинов после окончания рабочего дня просто запихнули в коробок. Сняли очевидцы издевательства над ослом: на курорте животное водят на пляже в 35-градусную жару, а также заставляют катать на себе людей.

"Запретной действием считается организация фотосъемок или содержания диких животных в различных ресторанах или отелях. Наказывается до восьми лет лишения свободы. Аадминистративни штрафы — до 8500 гривен", — добавил адвокат Царук.

Он советует: если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными, то нужно сделать фотодоказательство, найти как можно больше свидетелей и написать заявление в полке.

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