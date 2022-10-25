"Фото ужасное, решили не показывать": в больнице Днепра спасают семью из Бахмута, попавшую под артобстрел

В Днепре спасают семью из 4 человек, получивших ранения в Бахмуте.

В городе Бахмут Донецкой области семья из двух взрослых и двух детей-подростков попала под артобстрел. В результате все получили тяжелые ранения и сейчас их спасают в Днепре в больнице имени Мечникова.

Историю семьи рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

"Война полностью разрушила их тихую, семейную жизнь. Юлия из Бахмута, 37 лет, работала бухгалтером. Вся семья 18 октября была поражена снарядом большого калибра. Всех четырех доставили в ближайшую больницу оказали помощь, эвакуировали в Днепр. Мужчина с ампутацией конечности, у сына 19 лет — осколочный перелом плеча, у сына 16 лет контузия.У Юлии были тяжелые ранения грудной клетки, разрыв трахеи, травматическая ампутация правой ноги, осколочные ранения левой голени", — сообщил Сергей Рыженко.

Он добавил, что сейчас самая тяжелая пациентка из 4-х членов семьи Юлия пришла в себя и постоянно плачет, поскольку семья осталась без средств, без жилья, а все ее самые родные люди из-за полученных ранений стали инвалидами.

"PS: фото ужасное, решили не показывать", — закончил свою историю Сергей Рыженко.

Напомним, что у Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли семь гражданских людей. Все они – мирные жители города Бахмут.

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