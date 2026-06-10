Фото в цветущих полях могут обернуться штрафом: украинцам напомнили об опасности популярного тренда

Маковое поле / © pixabay.com

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Увлечение фотосессиями в цветущих полях в Украине может стать основанием для административной ответственности, если во время фотографирования нарушаются правила пользования сельскохозяйственными угодьями.

Об этом сообщает издание Новости.LIVE.

Как отмечается, делать фото на фоне полей с цветами не запрещено, если люди находятся на дороге, обочине или в других разрешенных местах, где отсутствует риск повреждения посевов. Проблемы возникают тогда, когда посетители заходят непосредственно на поле, вытаптывают растения или срывают цветы.

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В таких случаях предусмотрена административная ответственность за повреждение или уничтожение сельскохозяйственных насаждений.

В соответствии со статьей 104 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушителям грозит штраф до 85 гривен.

Кроме этого, владельцы земельных участков могут обращаться в полицию и требовать компенсации убытков в судебном порядке.

Также в издании отмечают, что в определенных случаях самовольное проникновение на частную территорию может квалифицироваться по статье 162 Уголовного кодекса Украины как нарушение неприкосновенности жилища или иного владения лица. Санкции предусматривают штраф от 850 до 1700 гривен, исправительные работы или ограничение свободы.

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Отдельно отмечается вопросы безопасности: поля могут быть обработаны агрохимикатами, а во время цветения там часто находятся пчелы и другие насекомые.

Чтобы избежать штрафов и конфликтов, украинцам советуют не заходить в посевы, не срывать растения и выбирать для съемки открытые места общего пользования.

Скандал из-за фотосессии в цветущих полях — что известно

Напомним, из-за общественного резонанса и тысячи желающих сфотографироваться в маковых полях фермеры вынуждены перепахивать свои поля.

Споры из-за таких фотосессий идут в соцсетях. Часть пользователей обвиняет любителей фотографироваться среди цветов в уничтожении посевов, другие настаивают, что речь идет о диких растениях.

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