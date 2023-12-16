Фотофиксация нарушений ПДД: как работает, адреса камер в городах и какие штрафы

Как в Украине работают камеры фотофиксации нарушений ПДД.

В Украине камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения устанавливаются для того, чтобы уменьшить количество нарушений ПДД и снизить смертность на дорогах.

ТСН.ua. рассказывает как работают камеры, адреса расположения в городах и какие штрафы.

Принцип действия камеры фотофиксации нарушений ПДД

Камера фиксирует нарушения и передает информацию о Центр обработки данных Национальной полиции Украины. В полиции система определения авто распознает номерной знак. Используя данные владельца авто с распознанным номерным знаком, система формирует протокол, который после проверки подписывается сотрудником полиции.

Утвержденный сотрудником полиции протокол распечатывается и в бумажном варианте отправляется в адрес регистрации владельца автомобиля-нарушителя.

Карта камер фотофиксации в Украине/Фото: скришот

Проверить наличие штрафа за нарушение ПДД можно также в приложении "Дія": раздел "Услуги" → штрафы → штрафы ПДД.

Оплата штрафа за нарушение ПДД в Дихе/Фото: скришот

В Украине сейчас функционирует система, включающая 215 камер автоматической фиксации, работающих автономно и автоматически регистрирующих нарушения, в том числе превышение скорости.

Где расположены камеры фотофиксации

Список всех камер находится в открытом доступе, в частности на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины. Водителя авто о наличии камеры предупреждает ответный знак.

Предупреждающий знак о действии камеры фотофиксации нарушений ПДД

Адреса размещения камер в Житомире/ Фото: скришот

Какие нарушения фиксируют камеры

В настоящее время камеры фиксации в Украине автоматически отслеживают только превышение скорости. Каждая камера "знает" лимит установленной скорости на участке дороги, где она установлена, и автоматически обнаруживает все машины, которые его превышают на определенную величину (в Украине это +20 км/ч).

Какой размер штрафа с камер фотофиксации

Размер штрафа за превышение скорости начинается от 340 грн – за превышение скорости более чем на 20 км/ч (разрешена скорость движения в городе 50 км/ч). Если превышение скорости движения автомобиля составляет более 50 км/ч – штраф 1700 грн.

Скидка при оплате штрафа

Если заплатить штраф в течение 10 дней после получения уведомления, то его сумма составит 50%.

Напомним, в Украине для водителей станет больше штрафов – что стоит знать.

Читайте также: