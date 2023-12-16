Фотофиксация нарушений ПДД: как работает, адреса камер в городах и какие штрафы

Как в Украине работают камеры фотофиксации нарушений ПДД.
В Украине камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения устанавливаются для того, чтобы уменьшить количество нарушений ПДД и снизить смертность на дорогах.
ТСН.ua. рассказывает как работают камеры, адреса расположения в городах и какие штрафы.
Принцип действия камеры фотофиксации нарушений ПДД
Камера фиксирует нарушения и передает информацию о Центр обработки данных Национальной полиции Украины. В полиции система определения авто распознает номерной знак. Используя данные владельца авто с распознанным номерным знаком, система формирует протокол, который после проверки подписывается сотрудником полиции.
Утвержденный сотрудником полиции протокол распечатывается и в бумажном варианте отправляется в адрес регистрации владельца автомобиля-нарушителя.
Проверить наличие штрафа за нарушение ПДД можно также в приложении "Дія": раздел "Услуги" → штрафы → штрафы ПДД.
В Украине сейчас функционирует система, включающая 215 камер автоматической фиксации, работающих автономно и автоматически регистрирующих нарушения, в том числе превышение скорости.
Где расположены камеры фотофиксации
Список всех камер находится в открытом доступе, в частности на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины. Водителя авто о наличии камеры предупреждает ответный знак.
Какие нарушения фиксируют камеры
В настоящее время камеры фиксации в Украине автоматически отслеживают только превышение скорости. Каждая камера "знает" лимит установленной скорости на участке дороги, где она установлена, и автоматически обнаруживает все машины, которые его превышают на определенную величину (в Украине это +20 км/ч).
Какой размер штрафа с камер фотофиксации
Размер штрафа за превышение скорости начинается от 340 грн – за превышение скорости более чем на 20 км/ч (разрешена скорость движения в городе 50 км/ч). Если превышение скорости движения автомобиля составляет более 50 км/ч – штраф 1700 грн.
Скидка при оплате штрафа
Если заплатить штраф в течение 10 дней после получения уведомления, то его сумма составит 50%.
Напомним, в Украине для водителей станет больше штрафов – что стоит знать.
Читайте также:
- "А это законно – 5 гривен в час?": в Киеве разгорелся скандал из-за платной парковки во дворе
- В Украине заработали новые правила получения водительского удостоверения: какие изменения
- Индивидуальные номера на авто: в Украине изменили стоимость – некоторые услуги подешевели