Фотограф вынес на пляж Скадовска уставшего и обезвоженного крокодила для снимков за деньги: видео

Хозяин крокодила, как видно на кадрах, заклеил ему пасть скотчем.

В Скадовске Херсонской области на пляже заметили фотографа, который предлагал платную фотографию с крокодилом со скотчем на пасти.

Соответствующие кадры распространили в сообществе khersonoperativ в Instagram и в каналах в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, что у рептилии действительно перевязана пасть скотчем. Сам хозяин позволял желающим, в том числе и детям брать крокодила на руки для фото.

"На пляже в Скадовске мужик выгуливает крокодила с перевязанной скотчем пастью... И сажает его на всех желающих. Когда уже закончатся эти игры с животными на пляжах", — говорится в посте публикации в Telegram.

Сами же очевидцы говорят, что рептилии плотно заклеили пасть скотчем, чтобы ее можно было сажать туристам за щедрое вознаграждение. О состоянии крокодила люди говорят как "уставший" и "обезвоженный".

Напомним, ранее дельфин схватил за руку мальчика, в результате чего ребенка отвезли в больницу, где наложили швы. Мать мальчика возмутилась в соцсетях, что работники заведения не извинились за случай и отметили, этом виноваты сами родители, которые не досмотрели ребенка.

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