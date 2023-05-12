Фотографы показали жуткие снимки уничтоженной Марьинки: "Город, которого больше не существует"

На фото видны последствия массированных атак города за год войны.
Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы 12 мая показали жуткие фотографии из Марьинки в Донецкой области, которую оккупанты фактически сравняли с землей.
Снимки уничтоженного города опубликовали на странице libkos в Instagram.
"Марьинка. Город, которого больше не существует. Год назад это был маленький уютный город. Работали школы, магазины, больницы. У людей была жизнь. То, что вы видите на этих фото и видео - произошло за прошлый и этот год. Вот так Марьинка выглядит сегодня", - говорится в сообщении фотографов.
libkos посетили окрестности города вместе с аэроразведчиками. По их словам, пришлось добираться ночью, потому что все дороги простреливаются. Вместе с украинскими защитниками фотографы провели в самом эпицентре войны 11 мая.
На фото видны последствия массированных атак города за год войны.
"То, что мы увидели - местами хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй Мировой, которые нам приходилось видеть", - говорится в подписи к фотографиям.
"Жестокие бои продолжаются здесь ежедневно, каждый час. Бесконечные попытки оккупантов штурмовать и захватить то, чего уже больше не существует, что разрушено до строительного мусора", - добавляют фотографы.
Напомним, военный эксперт Сергей Грабский говорит, то, что Марьинка остается одной из самых горячих точек на фронте, имеет несколько причин. В частности, город является противником барьером для выхода на границы Донецкой области.