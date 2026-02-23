Фотопроект Киевстар о работе инженеров «Связь – это люди» представили в четырех городах Украины

Реклама

Инсталляции демонстрируют работу инженеров и технических специалистов Киевстара, благодаря которым миллионы людей остаются на связи. Посетители смогут увидеть кадры, зафиксировавшие ежедневную работу инженеров и технических специалистов компании, которые держат и восстанавливают связь по вызовам, связанным с войной.

Где можно увидеть фотоинсталляции:

Киев : Михайловская и Контрактовая площади.

Днепр : Парк имени Тараса Шевченко.

Харьков : Центральный парк.

Львов : Северная сторона Львовской ратуши.

В течение января 2026 Константин и Влада Либеровы посетили 10 регионов Украины, в частности прифронтовые города Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей, чтобы снять работу технических команд Киевстар. В кадре – восстановление базовых станций после обстрелов, обслуживание генераторов при обесточивании, а также сложные высотные работы в зимнюю непогоду. Фото отображают реальность, в которой работает вся отрасль электронных коммуникаций сегодня. Это документальное свидетельство беспрецедентных вызовов и преданности делу людей, которые обеспечивают всей стране предоставление критически важной услуги связи.

«Этот проект – возможность поблагодарить наших технических специалистов, благодаря которым миллионы людей в Украине остаются на связи. Мы показываем их ежедневную реальность, граничащую с экстремальными условиями – например, когда нужно восстановить базовую станцию после обстрела, провести высотные работы на морозе, доставить оборудование в места, куда проехать невозможно. За каждым звонком и сообщением стоит их героический труд», - подчеркнул СЕО Киевстар Александр Комаров .

Вскоре подробные истории о ежедневной работе инженеров Киевстар и их личном опыте поддержки связи в разных уголках Украины будут опубликованы в медиа The Ukrainians.

Справка о ЧАО «Киевстар»

ЧАО «Киевстар» — ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который на 30 сентября 2025 года обслуживал около 22,5 млн абонентов мобильной и более 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, облачные решения, сервисы для киберзащиты, цифровое телевидение и т.д. ЧАО «Киевстар» развивает в Украине новые телекоммуникационные технологии и вместе с VEON инвестирует в это направление 1 млрд дол. США в 2023-2027 годах.

ЧАО "Киевстар" полностью принадлежит Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акции которой торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq.

Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года направила более 3,4 млрд грн в поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. ЧАО «Киевстар» работает в Украине уже 28 лет и признано крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net , www.kyivstar.ua .