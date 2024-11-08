Фотосессия в стиле ню посреди кладбища: Броды гудят об эротическом скандале

О событии стало известно во время мониторинга социальных сетей.

На Хэллоуин юноша с группой девушек решили устроить скандальную фотосессию. Они сделали полуобнаженные фото, используя еврейские надгробия в качестве декораций и реквизитов.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Полиция проводит проверку этого дела.

"Полицейские сразу зарегистрировали данный факт, проводится проверка, по завершению которой будет предоставлена правовая квалификация", – говорится в сообщении.

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Объединенная еврейская община Украины выразила возмущение таким кричащим неуважением к захоронениям и памяти об умерших. Они подчеркнули, что такое поведение недопустимо.

"Еврейское кладбище в Бродах является одним из самых больших на территории Украины, ведь насчитывает более 8 000 захоронений. Одно из таких захоронений — могила хасидского цадика Хаима Давида бен Йосефа и его жены Адель, умерших в 1931 году. Также на этом кладбище похоронены жертвы режима, погибших в результате жестокого насилие", – сообщила община.

Напомним, в Дублине сотни людей пришли на парад в честь Хэлловина, но он не состоялся.

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