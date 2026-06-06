FPV-дроны достают Запорожье: в Силах обороны объяснили, как враг атакует город

Запорожье / © из соцсетей

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Российские оккупанты совершают единичные атаки на Запорожье с помощью FPV-дронов. Вражеские беспилотники уже фиксировали попадания в жилые дома, административные сооружения, общественный транспорт, а также по объектам повышенной пожарной опасности, в частности, АЗС.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины .

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, стандартные FPV-дроны не способны преодолевать расстояние в 25–30 километров, которое сейчас отделяет российские позиции от Запорожья.

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«Дальность обычного FPV-дрона не позволяет залететь на 25–30 километров. Сейчас враг находится от Запорожья примерно в 30 километрах. К тому же операторы дронов не сидят прямо на передовой, а несколько в глубине. FPV-дрон, даже дрон на оптоволокне, пока на такое расстояние не летит», — объяснил Волошин.

В силах обороны отмечают, что российская армия постоянно работает над увеличением дальности применения беспилотников. Одним из возможных способов нынешних атак является использование LTE-модемов, позволяющих управлять дронами через мобильную связь.

Такие технологии значительно усложняют противодействие беспилотникам, поскольку для их подавления пришлось ограничивать работу гражданских сетей связи.

В то же время, украинские военные совместно с Запорожской областной военной администрацией и другими составляющими Сил обороны наращивают возможности радиоэлектронной борьбы как на подступах к городу, так и непосредственно в Запорожье.

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