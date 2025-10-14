FPV-дроны на уроках труда: в "Азове" предлагают рекрутинг еще со школы

Начальник рекрутингового центра 1 корпуса Нацгвардии «Азов» Юрий Гаврилишин

Рекрутинг в украинскую армию должен начинаться со школы. Так, например, на алгебре дети могут изучать баллистику или артиллерию, а на уроках труда — изготавливать FPV-дроны.

Такое мнение начальник рекрутингового центра 1 корпуса Национальной гвардии «Азов» Юрий Гаврилишин высказал YouTube-каналу Ukrainian Witness.

По его словам, рекрутинговая система в Украине должна начинаться еще со школы.

«Если мы говорим об общей рекрутинговой системе в государстве как таковой — она должна начинаться со школы. „Защита Украины“ — предмет, который был введен, и инструкторы бригады „Азов“ приобщены к этому процессу просто максимально. От обучения самих детей до обучения тех преподавателей, которые будут учить детей, — с этого должен начинаться сам рекрутинг. Но если в Израиле эта подготовка начинается с 6-го, 7-го класса, то у нас она начинается уже гораздо позже», — рассказал Гаврилишин.

«Я считаю, что нет ничего плохого, если на уроках среднего обучения дети могли бы клепать FPV-дроны вместо того, чтобы делать какие-то, я не знаю, кормушки для птичек», — добавил он.

По мнению начальника рекрутингового центра, в украинском образовании есть определенные недоработки, ведь любой предмет фактически можно подвести под какую-то военную дисциплину.

«То есть изучать на алгебре-геометрии баллистику или артиллерийское дело, подводя к этому, мы можем», — уточнил Гаврилишин.

Он подчеркнул, что следует понимать — эта война, если не надолго, то «будет постоянно жить бок о бок с нами», и Россия никуда не исчезнет.

«Смотреть на эти угрозы надо уже и чем день, тем мы просто теряем время», — добавил начальник рекрутингового центра «Азова».

Напомним, летом Министерство образования и науки обновило перечень оборудования для предмета «Защита Украины», чтобы обучать школьников практическим навыкам. Так, ученики будут изучать управление FPV-дронами, пользование радиосвязью и оказание домедицинской помощи. Среди нового оборудования также есть лазерные стрелковые тренажеры, бронежилеты и противогазы.