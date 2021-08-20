В Херсоне флагшток, который устанавливали ко Дню независимости, раздавил Lexus чиновника (фото, видео)

Владелец авто успел выскочить из машины за секунду до того, как на нее упали тонна металла.

В Хеpcоне при установлении упал самый высокий флагшток в регионе, который планировали поставить в городе к празднованию Дня Независимости. Но во время установки что-то пошло не так и он рухнул на припаркованный автомобиль Lexus . По словам очевидцев, люди не пострадали.

Между тем местные СМИ, в частности издание МОСТ, сообщило, кому именно принадлежал Lexus.

Фото: most.ks.ua

"Авто принадлежит Виталию Караваеву, который чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как на нее упала тона металла", — отмечает издание.

Караваев занимает должность заместителя директора Департамента развития территорий, руководителя управления строительства и финансового обеспечения. Очевидно, что он отвечал и за установку флага.

Кстати, автомобиля Lexus в декларации чиновника нет.

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