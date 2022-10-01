Франция может передать Украине более десятка САУ Caesar — СМИ

Франция может отправить Украине от 6 до 12 самоходных артиллерийских установок Caesar из пятнадцати, которые просил Киев. Соответствующая поставка первоначально предназначалась Дании.

Об этом сообщает Le Monde.

"В эту поставку могут войти от 6 до 12 гаубиц из пятнадцати, запрошенных Украиной ранее", — говорится в сообщении.

Известно, что такой обмен является предметом политической договоренности между правительствами Украины, Франции и Дании. У Макрона подчеркивают, что такая операция беспрецедентна и сложна для французских властей.

"Техника, которую Париж обязуется доставить в Киев, изначально предназначалась для Дании, в рамках размещенного в 2017 году заказа на 15 единиц, дополненного еще 4 пушками в 2019 году", — говорится в сообщении.

Копенгаген согласился отказаться от части гаубиц в пользу Украины, поскольку они все еще находятся в процессе технической проверки и пока не соответствуют спецификациям, которые изначально установили власти Дании. В свою очередь, Украина согласилась взять САУ в том состоянии, в котором они сейчас, отремонтировать их и использовать на поле боя.

Напомним, 22 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с французской коллегой Катрин Колонной. Министры двух стран обсудили возможности новых поставок самоходных артиллерийских установок "Caesar" для украинских защитников.

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